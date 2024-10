La víctima de Robinho rompió el silencio: "Antes estaba llena de luz"

Robinho sigue cumpliendo con su condena en la cárcel de Tremembé por su caso de violación. Ahora, a 6 meses de su encarcelamiento, ha aparecido su víctima, Mercedes a dar sus primeras declaraciones sobre lo sucedido. La mujer albanesa no dio grandes detalles de lo ocurrido, pero su primera aparición pública tuvo una gran repercusión.

Robinho fue condenado a 9 años de prisión por haber participado en la violación grupal de una mujer albanesa en una discoteca de la ciudad de Milán, Italia en el año 2013. La Justicia Italiana lo condenó a prisión en el año 2022, pero acabó siendo detenido en Brasil en marzo de este año.

El caso del exjugador de clubes como Real Madrid, Manchester City y AC Milan le dio la vuelta al mundo, siendo noticia la cárcel en la que cumple con su condena. Sin embargo, hasta ahora, se sabía muy poco sobre su víctima. Ahora, la mujer hizo su primera aparición.

Robinho (Getty)

Globoplay ha lanzado un reportaje titulado ‘El Caso Robinho’, en el que muestran material inédito que llevó al encarcelamiento del exjugador de la Selección de Brasil. En este material destacan las declaraciones de Mercedes, la víctima de violación.

Qué dijo la víctima de Robinho

Mercedes describió cómo cambió su vida a raíz de lo sucedido. “Si tuviera que describirme, diría que me sentía como la música brasileña: llena de ritmo, alegría, luz. Siempre digo que antes estaba llena de colores, que se han desvanecido. Estuvieron descoloridos durante muchos años. Hasta que me recuperé. Ya no es como antes, pero lo es. Obviamente me robaron una parte importante. El tiempo ayuda. El tiempo es la mejor medicina. Pero no se apaga. Es algo que siempre está con nosotros“

La víctima no celebró el encarcelamiento de Robinho . “ Cuando me enteré de que lo arrestaron en Brasil, no fue una victoria. Es una derrota para todos. Principalmente por ellos, por su familia y por sus hijos. Pero lo siento, no sabía qué decirles. Muchas veces pensé en perdonarlos, pero aún no he madurado en esa idea “.

“Espero que mi testimonio sea de utilidad. No volver a condenar a nivel mediático ni humillar públicamente. Pero puede servir como enseñanza. Porque al final es muy fácil llegar a una sentencia, a una condena. Sería justo parar antes, para que esto no suceda. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Trabajar con los niños, en las escuelas, educar con la familia, que es la base de todo. Necesitamos ser responsables desde pequeños” añadió.