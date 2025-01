El entrenador de Palmeiras ninguneó al Liverpool de Klopp y Luis Díaz

Este martes 28 de enero se dio una visita atípica en el fútbol brasileño. Jürgen Klopp, nuevo director deportivo de los equipos Red Bull, estuvo presente en el Allianz Parque para ver el encuentro de Bragantino ante Palmeiras por el Campeonato Paulista. El DT del equipo local, Abel Ferreira ninguneó al exentrenador alemán y su ciclo en el Liverpool de Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

Palmeiras no está atravesando su mejor momento y este martes han igualado sin goles ante Red Bull Bragantino. El entrenador, Abel Ferreira salió silbado del encuentro y mostró su frustación en la conferencia de prensa, apuntando contra todos.

Ferreria incluso cargó contra Jürgen Klopp, quien estuvo presente en el estadio para ver al equipo propiedad de Red Bull. El DT de Palmeiras le bajó el precio a todo lo logrado por el alemán en su ciclo en Liverpool, donde consiguió un título de la Premier League, una FA Cup, 2 Copas de la Liga, una Community Shield, una Champions league, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

Ferreira contra Jürgen Klopp

Abel Ferreira consideró que su trabajo en Palmeiras ha sido superior al de Klopp en Liverpool. “Hoy estuvo en el estadio un caballero llamado Klopp, que ha ganado menos títulos en ocho años que nosotros en estos cinco años en Palmeiras. Así que no vengan a hablar de hambre de títulos. Soy un entrenador de proyectos, y eso no va a cambiar“.

Publicidad

Publicidad

“Estoy acá porque quiero ganar y tener éxito. Para mí, Palmeiras es, por lejos, el mejor club. Me reconoce, paga todo a tiempo y me da la posibilidad de seguir ganando. Hemos creado una identidad, y las críticas que vengan, como la de hoy, las recibimos. Pero las externas no nos van a afectar” agregó.