René Higuita, una de las figuras más emblemáticas en la historia del fútbol colombiano, sigue siendo un referente indiscutible gracias a su estilo único y declaraciones que no dejan indiferente a nadie. Desde su inolvidable jugada del ‘escorpión’ hasta su legado como un arquero revolucionario, el antioqueño siempre tiene algo que aportar al debate futbolístico.

En esta ocasión, el exguardameta de la Selección Colombia ha dado de qué hablar con su opinión sobre quién merece ser considerado el mejor arquero del mundo. Sus palabras han despertado la curiosidad de los fanáticos, pues, como es costumbre, Higuita no se guarda nada cuando se trata de elogiar a los grandes del fútbol.

René Higuita revela su admiración por el ‘Dibu’ Martínez

En una entrevista para el programa DSelección, René Higuita ha sido consultado sobre quién es el mejor portero hoy en día, y ‘El Loco’ no dudó, ”Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo en la actualidad”.

El ex arquero de Atlético Nacional ha confesado su elección por el portero argentino como el mejor de todos. Sin embargo, su opinión ha sido cuestionada por algunos hinchas.

Pero Higuita no se quedó con ello, sino que en otra entrevista ha llenado de elogios al ‘Dibu’. Para el medio Doble Amarilla, el colombiano declaró, “Yo no sé si será loco o muy cuerdo, pero cada día me enamoro más de él. Ahí está, campeón del mundo, campeón de la Copa América, fundamental en los triunfos de la Selección Argentina, fundamental en su equipo”.