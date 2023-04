Macnelly Torres es uno de los futbolistas que tras su retiro se ha vinculado al mundo de los medios de comunicación como analista de lo que acontece en el fútbol colombiano, siendo uno de los panelistas del programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio, también se le ha visto muy activo en su cuenta de Twitter opinando.

Precisamente en una de sus últimas publicaciones en la red social del pajarito, 'Mac10' cuestionó al periodista de Win Sports, Campo Elías Terán indicando: “Escucho a @campoeliasjr en los comentarios del partido @AmericadeCali y @AguilasDoradas y siento que ayer estaba feliz con el partido de @JuniorClubSA y @nacionaloficial donde patearon al arco por 1ra vez casi a los 40 m del primer tiempo”.

De inmediato y en plena transmisión, 'Campo' le respondió en vivo a Torres diciendo: “Un abrazo a Macnelly. Lo admiro mucho como jugador y, seguramente, ahora que tenga más minutos de radio aprenderá a escuchar mejor”, discusión a la que se metió el narrador Javier Fernández 'El Cantante del gol', que remató indicando: “Sí. El aprendizaje. Hay que cumplir los ciclos”.

Pues el ida y vuelta continuó en Twitter, diciendo:

Campo: “Creo que debes escuchar mejor. Porque quien está hablando de las bondades del juego ofensivo soy yo. A mí me gusta es que los equipos ataquen. Abrazo”.

Macnelly: “Iniciaste hablando de que es el equipo que más le reciben gol”.

Campo: “Y rematé diciendo que junto a millonarios son los que más anotan. Se escuchan las frases completas. Abrazo”.

Macnelly: “En mi opinión se debe primero apreciar la valentía de querer Marcar más goles que el rival y después me parece egocéntrico de tu aparte decir que con la experiencia en la radio voy a aprender escuchar como les duele cuando le sacan la famosa frase 'es que yo jugué y tú no'”.

Campo: “A mí me parece irrespetuoso y arrogante de tu parte decir que estaba alegre o no con un partido. Tú analizarás el fútbol así. Y lo respeto. Yo no. Y si escucharas lo que se dice entenderías lo que se dijo de águilas durante todo el partido. Bájale al ego”.

La pelea terminó con un mensaje de Torres asegurando "esta herramienta permite el debate sin ofender, pero si te sentiste así. Disculpa", y la respuesta de Terán: "Tú ofendiste. Desde el primer mensaje. Y por eso te contesté. Y te sigo contestando".