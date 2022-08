Ser ídolo de uno de los equipos más grandes de Colombia no es nada fácil y más cuando la situación del club no es la mejor. No cualquiera se puede poner la camiseta de América de Cali, muchos son los que llegan y se van sin pena ni gloria, pero pocos son los que quedan en los libros de historia de la institución.

Si bien, no es el mejor momento del cuadro 'escarlata' en la Liga. Desde el bicampeonato los buenos resultados no los han acompañado, pero hay un jugador que siempre ha estado sin importar la circunstancia y, en especial, lo ha hecho dejando todo por el escudo, con un buen nivel y marcando goles.

Adrián Ramos es el ídolo del pueblo, el comandante de un barco lleno de incertidumbre que busca guiar para salir del limbo en el que andan. Aunque el equipo ha sido un blanco de críticas por parte de la hinchada en el último tiempo, resultado de las malas campañas, él siempre se ha mantenido firme y lo demuestra en el terreno de juego.

No por nada está en el top 10 de goleadores de la institución. Sus números siempre han sido muy buenos, sin embargo, este semestre no ha tenido su mejor arranque, pero apenas han jugado tres fechas, ya que tienen aplazados dos compromisos.

‘Adriancho’ ha jugado los tres partidos como titular y no ha sido sustituido en ninguno. Es la pieza clave para el entrenador Alexandre Guimaraes. El ‘capi’registra 270 minutos en cancha, ha marcado una anotación e infortunadamente, en el mismo partido, sumó un gol en propia puerta.

En tres juegos disputados, Ramos remató dos veces, ambos fueron al arco y uno terminó en el fondo de la red. No solo es un delantero goleador, sino que también un socio para sus compañeros en el medio campo y en el frente de ataque.

De 63 pases intentados, 44 han sido buenos con un 69,8% de éxito. Además del gol, ha generado una opción de peligro. dependiendo del contexto del partido, colabora en defensa. Las estadísticas dicen que tiene cuatro despejes , un bloqueo y una intercepción. 80% de éxito en sus quites, 65,5% en los duelos individuales y 53,8% en los duelos aéreos.

Por último, registra seis faltass recibidas y una cometida, no tiene amonestaciones y ha sido uno de los pocos que saca la cara por el equipo en sus primeras presentaciones.

En la próxima fecha, América enfrentará a Águilas Doradas en condición de local, partido que se disputará el martes a las 7:30 pm