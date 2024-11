La confesión de Di María sobre la final contra Colombia: “Hay algo detrás también que nunca se supo”

Un recuerdo que todavía sigue doliendo. Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina luego del partido contra Colombia en la final de la Copa América 2024 y cuatro meses y unos días después hizo una confesión sobre una decisión que pudo cambiar el encuentro: “Hay algo detrás también que nunca se supo”.

Publicidad

Publicidad

El trámite de la final, aunque resulte difícil de creer, empezó a ser más favorable para Argentina cuando Lionel Messi salió por lesión al minuto 21 del segundo tiempo. Nicolás González empezó a ser clave como variante de ataque, aunque Di María confesó que sin el ’10’ argentino vio muy complicado ganarle a Colombia.

“En la primera vez que se golpea había sido en el tobillo, le pregunte ahí y me dijo que se había doblado solo, pero que le dolía un montón. Lo único que quieres es que Leo este dentro de la cancha y entonces como él siguió ya está, se terminó. A la jugada siguiente se vuelve a doblar otra vez, me acercó ahí y lo vi que estaba medio llorando, que hacía señas y me di cuenta de que se había lesionado. Ahí es cuando se empiezan a apagar las luces porque hay que empezar a ver qué hacemos, para dónde salimos, de qué manera revertimos no tener a Leo en la cancha”, le dijo Ángel Di María al podcast ‘Clank!’ del periodista Juan Pablo Varsky.

Antes que iniciara la prórroga entre Argentina y la selección colombiana, el entrenador Lionel Scaloni había planeado un cambio que, quizás, hubiera impedido que alguno de los tres jugadores, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, que participaron en el gol definitivo de la final de la Copa América ingresara al partido. ¡Di María lo confesó todo!

Publicidad

Publicidad

La confesión de Di María sobre la final contra Colombia

Richard Ríos y Ángel Di María. (Foto: Getty Images)

“La jugada del gol fue increíble. Primero porque hay algo detrás también que nunca se supo que fue en la final del Mundial cuando me saca Leo (Scaloni) y me dice que unos cinco minutos más o algo así y que salía porque iba a entrar (Kingsley) Coman, que nos iban a atacar mucho y que iba a meter alguien ahí para reforzar un poco. Entonces, le dije bueno sin pensar en qué podía pasar después o cómo estaba jugando o cómo iban las cosas. En esta Copa América cuando termina el segundo tiempo me llama cuando termina de hablar y me dice que unos minutos y te sacó porque vio que estaba todo acalambrado y no podía más. En ese instante le dije: ‘No me saques, no me saques’. No sé porque me salió en ese momento que no me sacara y no me sacó. Terminamos haciendo el gol y me termine yendo ovacionado“, le confesó Ángel Di María a ‘Clank!’.

Publicidad

Publicidad

ver también La lección que le dio Richard Ríos a Jhon Durán tras la derrota de Colombia contra Ecuador

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Colombia y Argentina?

Luego de aquella final en la Copa América 2024 que Argentina ganó 1-0 con gol de Lautaro Martínez, la Selección Colombia tiene dos partidos contra la Albiceleste por las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. El primero lo ganó en Barranquilla por 2-1 y el siguiente será por la fecha 16. Este encuentro se jugaría el martes 10 de junio de 2025 en el estadio Monumental, de Buenos Aires.