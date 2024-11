Periodistas mexicanos dicen que hay “xenofobia” contra Efraín Juárez en Colombia

Las respuestas no demoraron en aparecer.

“Efraín Juárez es un ‘gamín’ disfrazado de técnico, que debe ser ‘ejemplarizante mente’ sancionado, NO permitiéndole ingresar a NINGÚN escenario deportivo en Colombia, este extranjero cree que está en su país y considera que tiene licencia para ensuciar con su mierda el espectáculo, por lo menos hagamos respetar lo nuestro”, dice Jaime Dinas en X.

Al periodista colombiano Jaime Dinas también le dicen que promueve la “xenofobia” contra Efraín Juárez. El comunicador vallecaucano escribió fuertes palabras en la red social X contra el entrenador de Atlético Nacional y las respuestas no se hicieron esperar.

“Le quieren dar tres años de veto a Efraín Juárez por festejar así eliminar al clásico rival. Para el futbol colombiano, el problema es el festejo, no los inadaptados de la tribuna”, dijo el periodista mexicano Braian Sales.

“¡TERRIBLE! Nos informan que Efraín Juárez NO podrá celebrar su cumpleaños o de lo contrario será castigado por la liga colombiana. Quieren apagar el brillo del mexicano”, afirmó, sarcásticamente, el medio Analistas, reconocido espacio de fútbol en las redes sociales de México.

Todo este escándalo ha tocado suelo mexicano y varios periodistas hablan de que en Colombia hay “xenofobia” contra Efraín Juárez. Atlético Nacional espera que la sanción por tres años, impuesta por autoridades policiales, pueda apelarse y tener una considerable baja para no afectar al equipo en general. Y por si fuera poco, al entrenador mexicano también lo expulsaron contra Santa Fe por supuestas provocaciones.

A Atlético Nacional no solamente le pasa este escándalo con su técnico, sino que a jugadores como Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Jorman Campuzano, los señalan por indisciplina o actos de provocación con hinchadas rivales. El club apela todo lo que llega a su escritorio en contra y trata de llegar a comunes acuerdos.

