El Fútbol Colombiano fue noticia este lunes tras la reunión entre la Dimayor y los 36 clubes afiliados en donde hablaron sobre los diferentes hechos de violencia presentados en los estadios del país. La situación tiene preocupada a las distintas autoridades qué buscan soluciones para apaciguar la crisis. Opiniones diferentes han surgido tras las conclusiones a las que llegaron en dicho encuentro entre los presidentes de los equipos.

Una de las propuestas de la Dimayor pasa por el regreso de las vallas de separación, algo que fue muy cuestionado y mal recibido por algunas alcaldías. "Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con vallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego. Considerando los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU", dice el comunicado.

Daniel Quintero, uno de los primeros en pronunciarse, fue claro y contundente con la Dimayor enviándole un fuerte mensaje: “poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”.

Vale la pena recordar que uno de los hechos de violencia que rebosó la copa, fue el que se presentó en el estadio Atanasio Girardot previo al partido que no se jugó entre Atlético Nacional y América de Cali, donde la barra popular del equipo ‘verdolaga’, ‘Los del Sur’, se enfrentaron con la fuerza pública.