Cuando ya estaba todo listo, al delantero Miguel Ángel Borja se le presentaron problemas que enredan su pase a River Plate. El atacante ya está haciendo planes de viaje para unirse lo más pronto posible a la disciplina de Marcelo Gallardo, quien lo espera para reforzar la zona ofensiva lo más pronto.

Tras llegar a los acuerdos, solo se espera que Miguel Ángel Borja esté en tierras argentinas para que sea presentado en River Plate, pero se conoció que un trámite bancario ha estancado todo y no podrá viajar pronto. Era esperado este fin de semana (2 y 3 de julio), en Argentina, para concretar el contrato.

Según informa el Diario Olé, el problema es por unas "restricciones cambiarias", por parte del Banco Central de Argentina. Vale resaltar que el trato por Miguel Borja se cerró por siete millones de dólares, pero el cambio de divisa de peso argentino al dólar, ha sido un problema en la entidad bancaria y eso ha frenado el viaje.

Ya Miguel Borja ha sido notificado que es esperado para los exámenes médicos y la presentación oficial, pero Junior de Barranquilla ha sido claro y no le permitirá salir de Colombia hasta que no tenga en sus manos el pago acordado con River Plate. Se espera que el cambio de divisa no dure mucho.