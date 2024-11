Apelan ante el TAS y los puntos que Dimayor dio a Junior suspenderían las finales del FPC

Cabe recordar que los grupos ya fueron sorteados y Junior de Barranquilla quedó con América de Cali como cabeza de serie en el B, junto a Once Caldas y Deportes Tolima. Por otra parte, Santa Fe quedó emparejado con Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto en el A. ¿Suspenderán el torneo por intervención del TAS tras los puntos que Dimayor le dio a Junior por el problema con hinchas de Nacional? La novela continúa.

Independiente Medellín va al Tribunal Deportivo (TAS) luego de quedar fuera de cuadrangulares semifinales. El DIM sumó 29 puntos y si Junior no hubiera tenido las unidades dadas por Dimayor, lograría el octavo puesto. Es por eso que el club paisa también solicita la medida cautelar para suspender las actividades del grupo A y B.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.