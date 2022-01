La temporada 2021 de la Liga Betplay para Independiente Santa Fe no fue la mejor de todas. Los motivos se deben a que no se pudieron alcanzar los objetivos y el plantel no logró ubicarse en las copas internacionales.

Para modificar el panorama, la directiva comenzó a moverse para así conformar un equpo sólido en el primer torneo del año 2022.

El primer encuentro en la siguiente campaña será ante el conjunto de La Equidad en condición de local. La campaña se cerrará en la jornada 20 con el duelo ante Once Caldas en la ciudad de Manizales.

Los clásicos ante Independiente Millonarios se disputarán en la jornada 10 y 17 respectivamente. Aquí te dejamos la programación que tendrá Independiente Santa Fe para el siguiente campeonato.

Fecha 1: Santa Fe vs. La Equidad

Fecha 2: Santa Fe vs. Águilas Doradas

Fecha 3: Cortulua vs. Santa Fe

Fecha 4: Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

Fecha 5: América de Cali vs. Santa Fe

Fecha 6: Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Fecha 7: Deportes Tolima vs. Santa Fe

Fecha 8: Santa Fe vs. Independiente Medellín

Fecha 9: Patriotas vs. Santa Fe

Fecha 10: Santa Fe vs. Millonarios

Fecha 11: Deportivo Pasto vs. Santa Fe

Fecha 12: Santa Fe vs. Bucaramanga

Fecha 13: Nacional vs. Santa Fe

Fecha 14: Santa Fe vs. Unión Magdalena

Fecha 15: Envigado vs. Santa Fe

Fecha 16: Santa Fe vs. Alianza Petrolera

Fecha 17: Millonarios vs. Santa Fe

Fecha 18: Santa Fe vs. Jaguares

Fecha 19: Deportivo Cali vs. Santa Fe

Fecha 20: Once Caldas vs. Santa Fe