Junior de Barranquilla no levanta cabeza y tras el empate ante el Unión Magdalena, completó once partidos consecutivos sin poder ganar, tema que tiene en el ojo del huracán al entrenador Arturo Reyes, el cual estaría en la cuerda floja y podría salir del equipo, en caso de no ganar el próximo juego.

Los hinchas del conjunto 'tiburón', se encuentran molestos por el rendimiento del equipo y no saber lo que es ganar, situación que también tendría inconformes a los directivos del club, los cuales estarían pensando en un nuevo cambio de entrenador.

Según indicó el periodista Felipe Lucero, en el caso de que Junior no le gane al Deportivo Pasto, el puesto de Reyes estaría en revisión y ya tendrían un posible reemplazante en lista.

El nombre que interesa a la familia Char, dueña del equipo, sería el del extécnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, el cual se encuentra sin equipo y disponible para asumir un nuevo proyecto, tras el pobre desempeño con la 'tricolor'.

El duelo definitivo para Reyes ante el Deportivo Pasto, se disputará el próximo sábado 18 de febrero a las 8:30 PM, en el estadio Libertad de la capital nariñense.