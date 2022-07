Este jueves inició la Liga Colombiana 2022-II con tres partidos interesantes donde algunos equipos mostraron parte de sus refuerzos. Este semestre el mercado de pases ha sido discreto y, aunque no ha finalizado la fecha de contrataciones, varios equipos no han contratado o ya no están interesados en incorporar a nadie más.

Pese a no ser un mercado de muchos nombres, algunos jugadores están obligados a ser protagonistas de la Liga este semestre, ya sea por su pasado, presente o al equipo que llegaron. En Bolavip repasamos cinco nombres.

Ricardo Márquez

El polémico y discutido ‘Caballo’ Márquez. Jugador que en su momento llegó como promesa a Millonarios tras su gran campaña con Unión Magdalena en la segunda división. El delantero samario no pudo demostrar su olfato goleador con los ‘embajadores’ por la falta continuidad, confianza y presión que maneja el cuadro capitalino.

Este semestre regresó al equipo de sus amores y en la primera fecha ya salió figura al anotar un gol y una asistencia. Su obligación y el peso que llevará, será el de demostrar que es un delantero nato y con las capacidades de ser protagonista en una camiseta que, aunque no pesa lo mismo que la de Millonarios, es tradicional y necesita mantenerse en primera.

Luis Carlos Ruiz

Llegó a Millonarios como uno de los goleadores de la Liga en el primer semestre y tendrá que demostrarlo ahora en uno de los equipos más grandes del país que maneja una presión diferente. En el equipo ‘embajador’ no hay espera y él lo sabe, ya marcó en el juego amistoso ante América y mostró conceptos tácticos interesantes que lo llenan de confianza.

El momento que pasa el grupo de Gamero no es el mejor, la hinchada está molesta con los directivos por la falta de refuerzos, lo que lleva a pensar que los ojos de todos están puestos en él y en Israel Alba.

Su posición fue una de las más criticadas en la Liga anterior. Desde la salida de Fernando Uribe la ausencia de gol fue una constante, por lo que se llamó a un delantero de experiencia que se puede convertir en héroe o villano en busca del único objetivo del año, salir campeón.

Juan David Pérez

El jugador de América tendrá una nueva oportunidad en el cuadro ‘escarlata’. Su primera etapa no fue la mejor y sabe que está en deuda con el equipo, la presión de vestir los colores de los ‘Diablos Rojos’ no es para cualquiera, no hay espera y la situación no es la mejor, pero pese a esto sabe que en América solo vale una cosa, ser campeón.

Christian Marrugo

El talentoso volante cartagenero volvió a Medellín con la obligación de aportarle experiencia a un equipo que necesita sí o sí ser campeón. Cuando muchos ya lo daban por retirado, demostró en Águilas Doradas que todavía tiene mucho fútbol por dar.

Marrugo tendrá que responder al llamado de David González, quien lo conoce muy bien. Por ahora es el único refuerzo en un equipo que se entiende a la perfección y que cuenta con un equipo de jugadores de nombre en el medio campo y frente de ataque. Christian es muy querido por la hinchada, ya fue campeón, pero no lo exime de la presión que genera vestir la camiseta de Independiente Medellín.

Guillermo Celis

El volante de 29 años llega con la obligación de comandar el medio campo de Once Caldas. Pese a no tener continuidad en Deportes Tolima, tiene el compromiso de demostrar su experiencia en el Fútbol Colombiano y en el internacional, donde pasó por el balompié de Portugal y de Argentina.

El equipo de Manizales no ha sido protagonista hace varias temporadas y la paciencia por parte de los hinchas se está agotando. Por ahora es el club con más contrataciones donde la que más se destaca es la de él.