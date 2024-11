Atlético Nacional clasificó a la final de la Copa Colombia luego de superar en la serie a Independiente Medellín. Efraín Juárez fue uno de los protagonistas del partido y no precisamente por lo ocurrido en los 90’ minutos, sino por lo que pasó al término del compromiso. En video se conoció lo que le dijo la policía antes de capturarlo.

La rueda de prensa del entrenador y Jorman Campuzano fue interrumpida por las autoridades locales y la Personería de Medellín, quienes capturaron al estratega por las provocaciones a la tribuna del cuadro ‘poderoso’.

Se conoció que el técnico quedó libre minutos después, pero que se le impuso una sanción ciudadana por lo ocurrido. Además, en un video publicado en redes sociales se supo lo que le dijo la policía antes de llevárselo.

Lo que le dijo la policía a Efraín Juárez antes de llevárselo

“Si es tan amable me acompaña con la personería”, dijo policía encargado de llevarse al técnico. Al no ver reacción por parte del entrenador de Atlético Nacional, el uniformado le dijo en varias ocasiones: “caballero, vamos por favor, vamos porque soy la autoridad policial, vamos saliendo, vamos saliendo”.

De fondo se escuchaba al personal de Atlético Nacional exigiendo respeto por el entrenador. La situación no pasó a mayores más allá de un cruce de palabras entre los implicados. El mismo entrenador había aclarado en rueda de prensa que no había sido la intención de él ofender a la afición rival.

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos”, indicó el entrenador de Nacional.

