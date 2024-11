El primer pronunciamiento de Dimayor sobre el escándalo de Efraín Juárez

Lo sucedido con Efraín Juárez se ha llevado toda la atención en la vuelta de la semifinal de la Copa Colombia. El entrenador de Atlético Nacional fue detenido por la policía por “incitar al odio” y ha salido a la luz el primer pronunciamiento desde la Dimayor .

Este domingo 17 de noviembre se disputó el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. El Verdolaga ganó el ida y vuelta 2-1 en el clásico paisa y se quedó con el boleto a la gran final del campeonato.

Sin embargo, luego del partido, el entrenador, Efraín Juárez celebró eufóricamente enfrente de la hinchada del DIM. Esto fue tomado como una provocación y algunos fanáticos intentaron saltar a la cancha para agredir al técnico mexicano.

El festejo desaforado generó un gran caos luego del final del partido. Luego, la policía interrumpió su conferencia de prensa y se llevó detenido al DT, ya que su conducta fue considerada como “incitación al odio”. Lo ocurrido ha dado mucho de qué hablar.

El primer pronunciamiento de Dimayor

Luego de todo lo sucedido, han salido a la luz las primeras declaraciones desde la Dimayor sobre lo sucedido con el entrenador de Atlético Nacional. Fernando Jaramillo, presidente de la organización, se pronunció sobre los incidentes en una entrevista con Caracol Radio.

“Yo vi las imágenes, revisé las imágenes.Es una celebración un poquito airada, tengo que decirlo, pero no soy quién para juzgar eso. Tiene que ser con base en el informe del árbitro y del comisario y los hechos que son evidentes, que todos vimos y que la policía abordó, el comité disciplinario tendrá que reunirse y ver si eso amerita una sanción o no” dijo el presidente.

Esto dijo Efraín Juárez

Antes de que su conferencia de prensa fuera interrumpida, el propio Efraín Juárez habló sobre lo que sucedió con los hinchas del DIM. “Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos“

“Si ven las imágenes, estoy apuntando a mi palco. Nunca lo hago alrededor del estadio. Si se sintieron ofendidos, les pido una disculpa y si quieren encontrar un culpable por la derrota, también puedo ser yo. Pero tienen que encontrar la situación de que esto es fútbol. No se los hice a ellos y si lo hubiera hecho, lo hubiera aceptado. Soy un hombre de palabra, de principios, de valores” agregó.

