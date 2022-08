En toda reunión entre hinchas de diferentes equipos, ya sea en el trabajo, universidad o entre la misma familia, siempre habrá el debate de cuál es el equipo más grande del país , el más sonado a nivel internacional, el de mejor hinchada, etc.

En Bolavip quisimos tener la mirada de un extranjero apasionado por el fútbol. Hablamos con Jero Freixas, uno de los generadores de contenido de fútbol mejor cotizado del continente y que visitó nuestro país en los últimos días, y nos respondió con una mirada imparcial.

Para muchos seguidores del balompié nacional, Millonarios, Nacional y América son los equipos más grandes del país. Junior, Cali, Santa Fe, Medellín y Once Caldas, son históricos y clubes como Bucaramanga, Huila, Pasto, Tolima, Cortuluá, Envigado, entre otros, son tradicionales.

Si bien, los tres primeros equipos en mención, han sido los reyes de Colombia en diferentes épocas, todos han conseguido logros diferentes. Por ejemplo, Millonarios fue el mejor equipo del mundo en la época de Di Estefano sobre los años 50, ganó cuatro títulos seguidos y se mantuvo como el más veces campeón de Colombia durante décadas.

América, pentacampeón del Fútbol Colombiano, cuatro veces finalista de la Libertadores, comandó el balompié nacional en los 80 y 90, mientras que Atlético Nacional, campeón de dos Copa Libertadores, ha sido el más campeón en los últimos años.

Cuando le preguntamos a Jero sobre cuáles son los equipos más sonados a nivel internacional, él respondió: “suenan mucho Millonarios, Nacional, América, Santa Fe, Junior, Once Caldas, todos los que han jugado copas internacionales, son los que más conozco.

Sin comprometerse mucho, también se inclinó por un equipo preferido en Colombia. La respuesta sorprendió al elegir a Fortaleza, pues tuvo la oportunidad de ver uno de sus partidos. También lo hizo con Millonarios, con quien dejó buenas relaciones, pero indicó que no le gustó la afinidad que tienen con River Plate.

“Que me perdone la gente de Millonarios, pero me quedo con Fortaleza, me voy con el más débil. Primero, me encantó Millonarios, me encantó ir a El Campín y conocer su historia y a los jugadores, Mackalister es muy buena onda, es un histórico, todo fue muy lindo, ganamos”, indicó.

Para él, como hincha de Independiente de Avellaneda, el equipo que más se asemeja a sus gustos es América de Cali, por aquella relación entre los 'Diablos Rojos'. Las dos hinchadas se identifican los unos con los otros.