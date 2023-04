Dayro Moreno es uno de los delanteros más letales del fútbol colombiano, saliendo goleador en varios torneos y estando en los primeros puestos de las estadísticas con los diferentes clubes en los que ha jugado, números que a sus 37 años siguen aumentando, ahora con la camiseta del equipo de sus amores, Once Caldas, como ocurrió en el último duelo ante el Unión Magdalena.

El atacante tolimense anotó el gol de la igualdad 1-1 ante el 'Ciclón', resultado que no fue nada positivo para su equipo que debía ganar ante un rival directo en la tabla del descenso y también para poder seguir teniendo opciones de clasificarse al grupo de los ocho, pero aunque el Once no alcanzó la victoria, Moreno se sigue acercando a los puestos de máximo goleador en la historia de la Liga Colombiana.

Tras el gol ante el Unión, Dayro llegó a la impresionante cifra de 202 en la primera división del fútbol colombiano, superando así a Jorge Ramírez Gallego, por lo que ahora se ubica en el puesto número 5 del escalafón, estando por detrás de Oswaldo Marcial Palavecino 204, el tercero es Hugo Horacio Londero con 209, después está Iván René Valenciano con 217 y en el primer puesto se mantiene Sergio Galván Rey con 224 goles.

Moreno completó a lo largo de su carrera un total de 311 goles, los cuales podrían seguir aumentando, teniendo en cuenta que le queda lo que resta del semestre y todo el segundo del 2023, además, el delantero no se ha referido a su retiro, por lo que todavía hay goleador para un buen rato en el fútbol colombiano.