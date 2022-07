Luego del debut de Junior en la Liga BetPlay 2022-II, con derrota ante Patriotas, el equipo de Barranquilla sigue preocupado por el nivel deportivo y la nula respuesta de sus hinchas con los abonos. En medio de todo eso, volvieron a volar los rumores sobre el posible regreso de Carlos Bacca al equipo. Varias informaciones confirman que el delantero estará en Barranquilla en las próximas horas.

Sin embargo, lo de Bacca y Junior continúa en el plano de las especulaciones. Por ahora, es muy difícil pensar que el goleador de Puerto Colombia pueda llegar al equipo de Juan Cruz Real teniendo en cuenta la cantidad de delanteros que ya tiene el plantel. Actualmente, el club cuenta con los servicios de Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe y Carmelo Valencia. Pensar en tener otro delantero, del calibre de 'Carlitos', es casi que una utopía.

Aun así, un posible negocio entre Junior y el jugador no está del todo descartado. Sobre todo si se tiene en cuenta que la continuidad de Miguel Borja no está garantizada. De cualquier forma, desde el entorno del jugador ya se confirmó que, por el momento, Carlos Bacca no ha recibido ninguna oferta u ofrecimiento por parte de las directivas del Tiburón para volver a vestir la camiseta Rojiblanca.

(VIDEO) Luis Fernando Díaz se pronunció por el posible regreso de Carlos Bacca