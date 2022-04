El hijo de Freddy Rincón, Sebastián Rincón, da detalles en Bolavip + del accidente de su padre, un suceso que lamenta todo Colombia y el mundo fútbol. El exfutbolista falleció luego de un fatal accidente de tránsito en Cali, fue llevado de urgencias a la Clínica Imbanaco donde no pudo más y se apagó para siempre.

Freddy Rincón es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia, estuvo en la generación dorada de la década del 90' y junto a Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, lograron liderar unos años de ensueño para el fútbol colombiano. Dejó en la mente de millones de colombianos el gol de la esperanza contra Alemania en Italia 90'.

El hijo de Freddy Rincón habló en exclusiva con Bolavip + y dio detalles inéditos de su padre y se refirió al accidente de tránsito que acabó con la vida de 'El Coloso', en momentos donde surgen versiones y no es claro qué pasó en ese momento. Su familia insiste que no iba manejando, mientras la Fiscalía dice que sí.

"Te voy a ser muy sincero, desde que empecé en el fútbol entendi que hay gente que habla desde la ignorancia y opinan de cosas que no tienen ni idea, no me mató la cabeza con esas cosas, en este tiempo me alejé de las redes sociales. Entiendo que mucha gente quisiera saber cómo estaba mi padre y nosotros recibimos muchos mensajes de apoyo. Pero hay muchas cosas que todavía no cuadran, muchas versiones hay... He preferido guardar silencio con estas cosas y no quiero generar controversias, prefiero estar tranqiuilo, pero nuestros abogados están trabajando en esto. Hay mucho amarillismo, pero me quedo con los mensajes de apoyo", dijo Sebastián Rincón en Bolavip +.