Fuentes cercanas al delantero Teófilo Gutiérrez aseguran que el fichaje con Unión Magdalena no se va a dar. Cuando todo estaba listo, las cosas cambiaron su rumbo y ahora 'Teo' seguirá sin equipo, según lo dicho por Hugo Illera en el programa 'Conexión Win', de Win Sports.

"Yo hablé con Eduardo Ávila un poco antes de las 2 p.m y le pregunté, y me dijo: Hugo no arreglamos y eso no se va a dar. Se fue muy alto. Eso fue lo que me dijo", sentenció Hugo Illera sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez en Unión Magdalena. Vale reslatar que era un rumor que cada día se acercaba a la realidad.