Los 'Amix' no desaprovecharon el momento para dejarle un mensaje al 'tiburón'.

Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento en la Liga Colombiana, desde el semestre anterior no sabe lo que es sumar de a tres puntos y ya son más de nueve fechas sin conocer la victoria. Este sábado cayó en casa del Deportivo Pasto sobre el final del partido y las críticas, comentarios y burlas no se hicieron esperar.

Ni la de Juan Fernando Quintero, ni el poder goleador de Carlos Bacca han salvado al equipo dirigido por Arturo Reyes que se encuentra en el puesto 15 con apenas tres unidades de 15 disputados, tiene -2 en la diferencia de gol y ya son tres empates y dos derrotas.

Los memes son una constante y ahora un club de la B también aparecieron para burlarse. Fortaleza, equipo acostumbrado a tomar todo con buen humor, les escribió un mensaje en redes: “El papá no aparece. Como que se fue por cigarrillos”, de inmediato se armó la polémica con varios seguidores que respondieron el trino.

+Los mejores memes que eliminaron la derrota de Junior ante Pasto