No para el escándalo contra 'Petro Soccer', la curiosa empresa que mostró intenciones de querer invertir en el Deportivo Cali, en las últimas horas se han conocido detalles de cómo sería el negocio e incluso esta organización llevaría el nombre del estadio Palmaseca.

Pero, asimismo, se han revelado algunos sucesos que no la dejan bien parada y ya se ha hecho eco en el fútbol colombiano. Todo tendría una pinta oscura y de mala procedencia. En las redes sociales se han publicado secretos del personaje que estaría a cargo de dicha compañía y es acusado de "graves delitos".

Y ahora, todo llevaría a que Deportivo Cali se aleje de la curiosa 'Petro Soccer'. Y en medio de todo el revuelo, se ha conocido otro detalle que el mismo Deportivo Pasto ha publicado en las redes sociales. A través de un comunicado de prensa, el club pastuso comenta que no tiene ningún tipo de vínculo con Gerson Anael Solano Aguilar.

"En la actualidad, y hasta no surtirse el trámite legal de constitución a Sociedad Anónima por Acciones (SAS), no se han emitido las acciones correspondientes: por lo tanto, reiteramos que el señor Gerson Anael Solano Aguilar NO ES SOCIO, NI POSEE ACCIONES DE NUESTRA ASOCIACIÓN", dice el Pasto sobre el sujeto a cargo de Petro Soccer, misma que quisiera invertir en el Cali.