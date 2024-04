Se disputará la última fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga Colombiana I-2024, en donde se definirán los dos últimos equipos que clasificarán para disputar los cuadrangulares semifinales, en donde Once Caldas, Junior, Independiente Medellín y Millonarios, son los clubes que tienen la posibilidad de conseguirlo.

Uno de los equipos que tiene todo servido para asegurar su puesto en los ocho es Millos, debido a que juega en condición de local ante el ya eliminado Boyacá Chicó, por lo que tendrá un contexto positivo, a pesar de venir de perder de manera fea y contundente contra Palestino de Chile por la fecha 3 de la Copa Libertadores.

Dimayor designó los árbitros para la última fecha

Ante la importancia de los partidos de los equipos que se están jugando la clasificación, los hinchas de los clubes involucrados pedían que se pusieran los mejores árbitros para estos juegos. Pues la Dimayor reveló a los jueces que impartirán justicia en los compromisos que definirán a los clasificados a la fiesta de los ocho.

El mejor árbitro de Colombia y uno de los más destacados de Sudamérica, Wílmar Roldán, será el encargado de dirigir Cali vs. Junior. Diego Ruiz en Millonarios vs. Boyacá Chicó; Jhon Ospina para Once Caldas vs. América de Cali y Carlos Ortega en Envigado vs. Medellín.

Jugadores de Millonarios vs. Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

Molestia por el árbitro de Millonarios vs. Boyacá Chicó

La designación de Diego Ruiz como el juez del partido de Millos por parte de la Dimayor, no gustó mucho a los hinchas de los otros clubes que están buscando la clasificación, debido a que de los cuatro partidos importantes, es el único árbitro sin escarapela FIFA, por lo que se cuestiona que no se le den las mismas condiciones a todos los clubes, especialmente por las decisiones arbitrales de los últimos juegos.

Y es que por medio de las redes sociales, los fanáticos de los demás equipos del fútbol colombiano, han cuestionado que los fallos arbitrales han beneficiado a Millonarios, por lo que han criticado fuertemente a la Dimayor, especialmente, después de las declaraciones del presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, quien confesó que es hinchas del club ‘embajador’.