Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento en la Liga Colombiana 2022-II. Más allá de los resultados, que no han sido los mejores, lo que preocupa en el entorno del ‘tiburón’ es el juego mostrado en la mayoría de partidos del semestre.

Este sábado igualó sin goles ante el Deportivo Pereira, lo que dejó inconformes a los asistentes al estadio Metropolitano. Los aficionados desataron su furia y expresaron su molestia al término de los 90 minutos. Todo quedó registrado en un video publicado en redes sociales.

Los hinchas abuchearon al entrenador, le gritaron de todo y le empezaron a lanzar botellas desde la tribuna occidental. Hasta el momento, el estratega suma cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas, resultados que lo tienen en el octavo lugar con 15 unidades.

En rueda de prensa, Juan Cruz expresó: “entiendo la emoción de la gente, necesitábamos ganar y no lo conseguimos, no estoy cansado, soy cabeza dura, yo no abandono proyectos, aunque no tenga la última palabra, hay una directiva que toma decisiones”.