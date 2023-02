Iago Falque es una de las grandes figuras del América de Cali en la actualidad, desde su llegada al conjunto ‘escarlata’ las lesiones le impidieron mostrar su mejor fútbol, pero poco a poco ha venido poniéndose a punto hasta convertirse en un jugador fundamental en el esquema del entrenador Alexandre Guimaraes.

El español quiso hablar sin filtro sobre el Fútbol Colombiano, los equipos grandes del país y algunos estadios. En entrevista con ‘El Vbar’ se sinceró y primero se refirió al juego de La Equidad donde quedó sorprendido: “sobre todo, en el partido con La Equidad, me sorprendió. Porque fue un partido muy duro, con muchísimas faltas. Sé que el equipo contrario ni quiso jugar, ni salió a nada. Ese partido, en especial, me sorprendió y nunca me había pasado algo así, un juego tan parado. Esto es un espectáculo y la gente tiene que ir a divertirse, más allá del resultado”.

Sobre Millonarios y Junior dijo: “Millonarios siempre tiene un estilo de juego muy definido y eso también les da una ventaja. Mantienen una continuidad. Los equipos grandes; Junior ha firmado jugadores importantes, en cuanto se adapten un poco y encuentren equilibrio, será un equipo a tener muy en cuenta”.

Finalizó hablando sobre las canchas de Colombia desde su experiencia en el Viejo Continente indicando que: “veo que se debería mejorar mucho en el estado de algunas canchas. Para el espectáculo es fundamental. Para el respeto a los jugadores, y del hincha en general, creo que hay algunas canchas que no son dignas de un campeonato, del nivel de Colombia y de la expectación que genera y la ilusión que genera en el país”.