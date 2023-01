Juan Fernando Quintero se convirtió en el fichaje top del fútbol colombiano en este mercado de pases, Junior de Barranquilla se la jugó y logró concretar un fichaje histórico. En medio de su presentación en el Metropolitano, Juanfer dejó varios momentos y frases llamativas. Anteriormente, ya había llamado la atención por sus palabras respecto al dinero.

Vale resaltar que la transferencia de Juan Fernando Quintero a Junior de Barranquilla es un golpe de autoridad para el fútbol colombiano, además de llenar de calidad la Liga. El equipo barranquillero tuvo que hacer una jugada multimillonaria esperando poder ser campeón de la mano del '10', que fue recibido ante más de 40 mil personas en 'El Metro'.

Su presentación tuvo varias escenas destacadas, se colocó la máscara de 'Marimonda', compartió con los hinchas de Junior y recibió la camiseta '10' de Luis 'Cariaco' González. Además, Juanfer dijo unas sorpresivas palabras que llenan de orgullo a los hinchas del equipo 'Tiburón'.

En días pasados, Carlos Antonio Vélez criticó la manera como se dio el fichaje de Juan Fernando Quintero en Junior de Barranquilla. En su respuesta vía Twitter, el volante alejó cualquier relación con el dinero, diciendo que fue por él y sus metas deportivas, además dejó claro que sus objetivos tienden a estar con el club y en su regreso a la Selección Colombia.

"Doctor, nadie me ha dañado la imagen... ¿El anzuelo es el dinero? No importa, ya fui por él... Lo importante es que voy a estar en mi PAÍS y el amor no se compra, ¡Por eso fue! Un abrazo, bendiciones", dijo Juan Fernando Quintero en Twitter.