Ha sido una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con sabor amargo para la Selección Colombia. El equipo de Néstor Lorenzo perdió sus dos partidos y, tras la caída ante Ecuador en Barranquilla, Carlos Antonio Vélez lanzó una crítica lapidaria contra James Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

La Selección Colombia sufrió una dura derrota este martes ante Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla, que llega a solo días de la caída como visitantes ante Uruguay. Sin duda, una mala manera de finalizar el año luego de un gran arranque en las Eliminatorias y el subcampeonato en la Copa América.

El periodista, Carlos Antonio Vélez emitió su descargo en Antena 2 tras la última doble fecha internacional del año. La crítica contra James Rodríguez, quien llegó a la concentración con molestias físicas, fue muy dura y ha dado espacio al debate tras el cierre del calendario internacional de 2024.

ver también "Perdimos por una huevonada": el descargo de James Rodríguez tras la derrota ante Ecuador

La dura crítica de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez consideró que la derrota servirá a la Selección Colombia para mantener los pies en la tierra. “Estás cosas nos tienen que servir para entender que somos comunes y corrientes, que ganamos, empatamos y perdemos partidos. No somos más que nadie ni peores que nadie, mientras seguimos con el gol de Yepes, el penal de Córdoba los demás avanzan, que merecimos más, los demás avanzan“.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez (Getty)

El periodista pidió un cambio generacional, apuntando contra James Rodríguez . “ Nosotros estamos estancados viviendo de lo mismo. Nosotros tenemos que hacer un equipo como el de varios partidos amistosos. Para los amistosos somos campeones del mundo, cuando no hay responsabilidad. Tenemos que hacer un equipo fresco, joven, de ida y vuelta, rápido e intenso y ahí no cabe James. Hay jugadores que se tiene que ir a la Copa Potreros “.

El crítico también se tomó un momento para hablar del seleccionador, Néstor Lorenzo. “Si este señor no tiene la valentía para hacer un equipo como en los amistosos, con intensidad, ida y vuelta, no hay problema, así como vino se puede ir“.

Publicidad

Publicidad

La frustación de James Rodríguez

Luego del partido ante Ecuador, James Rodríguez mostró su frustración ante la prensa. “Muy duro lo que ha pasado en estos dos partidos. Queríamos ganar los seis puntos, hoy se nos fue el partido por una ‘huevonada’ en el primer tiempo, hemos tenido chances, en Bolivia perdemos también el partido porque no hicimos los goles y pues si no los haces pierdes. Queríamos acabar bien el año, es duro, pero al final falta mucho tiempo y tenemos que coger conciencia porque la verdad en estos dos partidos no hemos estado bien y hay que plantearse muchas cosas“.