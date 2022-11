Mientras la Liga Colombiana avanza hacia su recta final, con los cuadrangulares listos y los clubes decididos a ir por el título, se conoció un caso que podría dejar a un tradicional club del fútbol colombiano en la Segunda División, y que logró clasificar a la instancia semifinal. Tal parece que hay maniobras legales para que esto pueda suceder.

Se trata del Deportivo Pereira, que pese a las posibilidades de que vaya a la Segunda División por escritorio, parece que todo no pasa de un rumor que generó todo un revuelo. Es un caso que tiene pinta de escándalo en el fútbol colombiano, pero la misma Dimayor ha aclarado lo que sucede con su reconocimiento deportivo.

Incluso, clubes como Patriotas Boyacá ya radicaron una demanda para que el caso sea tratado a mayor brevedad, pues vale resaltar que el club boyacense, con César Guzmán al mando, cayó en la B y este lío jurídico lo podría sacar de lo que perdió en la cancha y colocarlo otra vez en la A.

Vale resaltar que Deportivo Pereira clasificó a los cuadrangulares semifinales, y surgían muchas dudas al respecto. En Palabras Mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez da más detalles de todo lo que sucedo alrededor de este caso.

"Lo peor es lo del Deportivo Pereira. Yo le pregunté hace unos días al presidente de la Dimayor sobre el caso Pereira y parecía no ser tan inmediato, según sus propias explicaciones. Él me dijo que los abogados estaban en eso y que tal, y que no había... es decir, lo sentí como si eso no fuera ya y resulta que es ya, es ya", dijo Vélez.

"Hay una carta que le envía César Guzmán, que es parte interesada, porque si el Pereira sale, como parece que tendría que suceder, entonces me imagino que revisarían lo del descenso: Pereira se iría para la B y Patriotas subiría, porque Patriotas es el que está más cerquita de permanecer en primera", agregó Vélez.

Dimayor aclara la situación del Deportivo Pereira