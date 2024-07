No se vio en TV: Así fue el emotivo reencuentro de David Ospina con Falcao García

“Yo creo que debemos tratar de no pelear tanto con el juez, pero en muchas ocasiones hay cosas en el terreno de juego que el juez no alcanza a ver y la gente que está afuera lo tiene que ayudar. Toca dejar trabajar los árbitros y siento que hay tensión cuando le van a dirigir a Millonarios, pero hay que dejarlos trabajar tranquilos y respetar la labor que hacen”, aseguró Falcao García en zona mixta.

Falcao y Ospina durante el Mundial Rusia 2018. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

En la previa del partido y más allá de que no se enfrentaran, Radamel Falcao y David Ospina tuvieron un lindo reencuentro en los camerinos del estadio El Campín. No se vio en televisión y para poder observar el saludo, toca desde el video oficial de la Dimayor, donde se ve al portero y al delantero cruzando algunas palabras , más unas palmadas en la espalda.

