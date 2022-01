Teófilo Gutiérrez fue la gran figura del Deportivo Cali que consiguió el título de la décima estrella, además de a poco se está convirtiendo en ídolo para los hinchas del equipo ‘azucarero’, más con las últimas palabras que les dedicó.

El club ‘azucarero’ realizó un evento en el obelisco de la ciudad, en donde le puso la décima estrella que consiguieron en el último campeonato colombiano, allí estuvieron presentes el técnico Rafael Dudamel y ‘Teo’ hablando para los aficionados que asistieron.

Allí el ‘Perfume’ les dedicó unas palabras a los hinchas, asegurando que quiere estar en la historia de la institución consiguiendo las estrellas número once y doce.

“Para mí es un placer vestir la camiseta del Cali, por donde han pasado grandes jugadores y han ganado muchos títulos. Pero yo vengo a marcar la historia y yo no quiero la diez, quiero la once y la 12. Así que no duden de eso. Tenemos un gran entrenador que es muy capaz”, dijo en la tarima el atacante barranquillero.

Aquí el video con las palabras de Teófilo hablándole a los hinchas del Deportivo Cali: