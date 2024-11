Las palabras de Efraín Juárez antes de ser capturado por la policía

Atlético Nacional clasificó a la final de la Copa Colombia en la que enfrentará al América de Cali en uno de los clásicos del país. Al término del partido contra Independiente Medellín, el entrenador Efraín Juárez tuvo un gesto que desató el caos en el terreno de juego y en las tribunas que posteriormente terminó en su captura por la policía. Sin embargo, antes de todo, alcanzó a dar algunas palabras.

EL entrenador fue detenido en rueda de prensa, pero en lo poco que alcanzó a declarar trató de justificar su comportamiento y dio su versión de los hechos, aseguró que nunca quiso molestar a la gente en la tribuna , sino que su celebración tenía una dedicatoria en particular.

Las palabras de Juárez antes de ser capturado por la policía

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos”, indicó el entrenador de Nacional.

Juárez agregó que: “si ven las imágenes, estoy apuntando a mi palco. Nunca lo hago alrededor del estadio. Si se sintieron ofendidos, les pido una disculpa y si quieren encontrar un culpable por la derrota, también puedo ser yo. Pero tienen que encontrar la situación de que esto es fútbol. No se los hice a ellos y si lo hubiera hecho, lo hubiera aceptado. Soy un hombre de palabra, de principios, de valores.

Fue a mi palco, viendo a mi presidente y mi director deportivo. Los hinchas están calientes por la situación de no haber pasado a la final. Y si tienen que recriminarlo al técnico rival y sacar las frustraciones conmigo, ¿qué más puedo hacer yo?”.

Posteriormente a esto, la policía y la Personería de Medellín llevaron a cabo su respectivo proceso en el que capturaron al entrenador de Medellín por la provocación a la hinchada local que estaba presente en el estadio.

