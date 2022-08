Mayer Candelo, técnico de Deportivo Cali, habló de la insólita expulsión de Teo Gutiérrez ante Unión Magdalena, en el 2-2 definitivo por la novena fecha de la Liga Colombiana II-2022, partido que se jugó en Palmaseca. El club caleño sufrió y no sale de la crisis deportiva.

Un año para el olvido completa el Deportivo Cali, sufriendo salvó un punto de local ante un aguerrido Unión Magdalena que siempre tuvo la intención de hacerle daño. Tras pasar serias dificultades, pasó lo impensado, pues Teófilo Gutiérrez se hizo expulsar para hacer el panorama más gris.

Y es que la expulsión llegó al minuto 32, apenas comenzando el compromiso. Mayer Candelo, en charla con el VBAR de Caracol Radio, analizó el presente de su equipo, la crisis de Deportivo Cali y se refirió a la insólita tarjeta roja de Teófilo Gutiérrez ante Unión Magdalena.

Mensaje de Mayer Candelo a Teo Gutiérrez tras la expulsión

"Acá no nos vamos a recriminar ni a señalar. En el camerino no se hace eso. Cada uno sabe que tiene que reflexionar sobre sus locuras y sus irresponsabilidades. Él se tendrá que revisar (Teófilo Gutiérrez), porque no es la primera vez. La idea es mañana llegar y hablar con quienes han sufrido de este tema. Hay que ponerle un punto límite a esto, porque con esta necesidad no nos podemos dar estos lujos", dijo Mayer Candelo respecto a Teo Gutiérrez.