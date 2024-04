Mayer Candelo es uno de los últimos ‘10’ talentosos que tuvo el Fútbol Colombiano. El exjugador del Deportivo Cali, Millonarios, entre otros, tuvo una etapa complicada como entrenador en donde no la pasó bien en el conjunto ‘azucarero’. Si bien, sus ideas y estilo de juego eran interesantes, el momento que atravesaba la institución no era la mejor y hoy es reflejo de lo que están atravesando, peleando en zona de descenso.

Mayer, en charla con ‘La Hora del Juego’ de Rushbet, habló de diferentes temas, pero uno de los que más llamó la atención fue la fuerte confesión que hizo sobre el día que los hinchas del Deportivo Cali invadieron el terreno de juego en Tuluá, incluso con agresiones físicas a varias personas del plantel.

Grave confesión de Mayer Candelo sobre el día de la invasión en Tuluá

Mayer llegó al Deportivo Cali en julio del 2022 para cumplir el sueño de dirigirlo, sin embargo, los malos resultados terminaron dándole fin a una etapa complicada que duró apenas dos meses. Rafael Dudamel terminó afrontando el reto.

El 21 de septiembre del 2022, Cali enfrentó al Tuluá en el estadio 12 de Octubre, cientos de hinchas se metieron a la cancha luego del 2-0 en contra. Mayer contó todo y aseguró que le habían confesado que era algo que ya estaba pago.

“Tenía toda la ilusión, el amor y el deseo de poder ayudar, soy un doliente de la institución, soy hincha, me formé como persona, amo a mi equipo y no quiero verlo viviendo estos momentos, pero la realidad es otra. El día antes de la invasión en Tuluá llegaron varios hinchas al hotel, se sentaron a hablar conmigo y me dijeron, ‘usted ha sido ídolo de nosotros, lo queremos porque lo entregó todo y es un hincha de verdad, pero pídale a Dios que mañana no pierda porque ya está pago todo lo que va a pasar”, dijo le ‘10’.

Además, aseguró que es un tema que viene desde hace tiempo: “las cosas no son de hoy, todo viene de atrás, no es normal que a los mismos que les pagaron vengan y cuenten”.

“Yo les dije que no estaba bien lo que estaban haciendo pues estaban dañando lo que amaban, estaban destruyendo la institución. Hoy se culpa a los jugadores, pero no se mira más allá, qué está pasando”, finalizó.