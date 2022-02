Deportivo Cali pasa por un momento de crisis deportiva ubicándose en la última posición de la tabla en la Liga Colombiana, es por esto que las críticas al técnico Rafael Dudamel le llueven por parte de los aficionados ‘azucareros’ y la prensa.

Precisamente sobre los medios de comunicación el DT del Cali explotó y criticó que hablen de su salida, por lo que afirmó que los que quieran verlo salir del ‘verde’ se van a quedar con las ganas, porque a él lo sacan “con los pies por delante”.

“La gente espera mucho de nosotros porque somos capaces de hacerlo, los futbolistas que están aquí los escogí yo, y con ellos voy a morir, con ellos voy a ir hasta el final. Y no gasten el tiempo en sus programas, que quién está en la cuerda floja. Con los pies para adelante me van a sacar. A muerte voy con ellos”, dijo Rafael en rueda de prensa.

Posteriormente Dudamel apuntó a lo que sería a un periodista en particular, al que lo llamó destilar veneno y tener que andar en carro blindado.

“Lástima que ustedes no puedan entrar a los entrenamientos todavía… Esta bendita pandemia los tiene a ustedes condicionados. Solo los tiene a ustedes escuchando. No repitan las barbaridades de aquellos estúpidos que quieren llenarles de veneno y a los fanáticos. No sean cómplices. Ojalá pronto se acabe esto y puedan venir a las prácticas. No se dejen engañar de aquellos que hablan lindo en un micrófono, que mienten, que mienten, que ya no pueden ni ir al estadio porque no los pueden ver en una tribuna, que andan en carro blindado. No se dejen engañar”.

Cabe recordar que el técnico del Cali ha tenido un contantes enfrentamiento Carlos Antonio Vélez, es por esto que muchos aseguran que sus fuertes palabras fueron contra el comentarista del anal Win Sports.