Sebastián Viera fue el gran protagonista de la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, debido a la insólita expulsión, que terminó perjudicando de manera definitiva al Junior de Barranquilla.

El portero habló por primera vez sobre el tema en una entrevista para 'El Heraldo', allí aseguró que no se acordó que estaba amonestado.

"Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo", dijo el uruguayo.

Además, Viera relató lo que ocurrió y cómo el asistente técnico Héctor Fabio Báez fue el que le avisó que tenía amarilla y lo iban a expulsar.

"No pensaba en cómo festejarlo ni nada. Solo pensaba en meter el gol, porque era lo último del partido. Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio me dice que tengo amarilla. Allí recién se me cae la ficha a mí y me doy cuenta de que tenía tarjeta y que me iban a expulsar".

Sebastián se mostró tan dolido que aseguró que "todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono. Duro. Pero bueno, ya está, no me queda de otra que seguir adelante".

Finalmente, Viera le ofreció disculpas a los hinchas y también aceptó que con Carlos Bacca, están muy dolidos por salir expulsados, debido a que son los futbolistas de más experiencia en el equipo.