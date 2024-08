Alberto Gamero es uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol colombiano, esto debido a su muy buen desempeño en los clubes que ha dirigido, algunos de ellos supo salir campeón, como sucedió con el Boyacá Chicó, Deportes Tolima y actualmente con Millonarios, este último sigue siendo su actual equipo.

El entrenador de Millos pasa uno de los momentos más complicados desde su llegada al ‘azul’ en el año 2019, esto debido a los pésimos resultados que ha tenido en el 2024, pero especialmente por el pobre nivel futbolístico que ha mostrado el equipo, razón por la que muchos hinchas han pedido su salida de la institución.

El equipo que quiere dirigir Alberto Gamero

En el caso de una salida de Millonarios, serían varios los clubes en el fútbol colombiano que sin duda tendrían la intención de contratar a Alberto Gamero, pero hay que partiría con ventaja, según las últimas declaraciones el entrenador, el cual confesó en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, que su deseo es poder dirigir algún día al Unión Magdalena.

Alberto aseguró que el ‘Ciclón’ de Santa Marta es el equipo de sus amores, en donde jugó gran parte como su carrera como futbolistas, además, es el club del que su familia es hinchas, por esta razón tiene una deuda en su carrera como técnico, por lo que desea poder saldarla dirigiendo en algún momento al Unión.

“Eso es una deuda que yo tengo. Tarde o temprano, es un compromiso que me gustaría adquirir en cualquier momento de mi carrera deportiva, dirigir al Unión Magdalena. Ese fue el equipo que me dio a conocer como jugador, que me dio la oportunidad y es el equipo de toda la familia”, aseguró Gamero sobre el equipo de su ciudad.

La carrera de Alberto Gamero en el Unión Magdalena

Fueros dos los pasos de Alberto Gamero como futbolista en el Unión Magdalena, club en el que hizo su debut como profesional en el año 1982, allí estuvo hasta el año 1987, cuando pasó a Millonarios, posteriormente jugó en Envigado, Deportivo Independiente Medellín, hasta que en 1994 regresó al ‘Ciclón’, jugando hasta 1997 y en 1998 llegó a Unicosta, equipo en el que se retiró.