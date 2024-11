En Fox Sports México aseguran que hay una persecución contra Efraín Juárez en Colombia

Efraín Juárez no la pasa bien en Colombia y su trabajo se está viendo manchado por escándalos y sanciones. El técnico de Atlético Nacional vive una verdadera pesadilla por estos días debido a una serie de sanciones y escándalos, donde se ven involucradas la Dimayor y autoridades policiales. El mexicano parece que está ‘contra las cuerdas’. En los medios colombianos y en hinchadas de los principales rivales del ‘verdolaga’, se habla de su situación, más allá de los ejercicios tácticos y el manejo de grupo, que lo mantienen en la pelea por el título de diciembre.

Es que ha sido un camino difícil desde el nombramiento oficial. Fue señalado por una fiesta de varios jugadores en Valledupar, situación que le pudo dar manejo y algunos de esos futbolistas, ya suman minutos en esta recta final de campeonato. Por otra parte, sus celebraciones, provocadoras para muchos, normales para otros, están bajo juicio de periodistas y demás hinchadas. Incluso, salió una posible sanción de tres años sin poder ingresar a los estadios en Colombia.

Esa sanción le cae a Juárez desde las autoridades ajenas al fútbol y Atlético Nacional trabaja en la apelación tras la extrema medida. En el club verde no solamente le pasa este escándalo con su DT, sino que jugadores como Edwin Cardona, Alfredo Morelos y Jorman Campuzano, son señalados por indisciplina o actos de provocación con hinchadas rivales. El club apela todo lo que llega a su escritorio y trata de llegar a comunes acuerdos.

Toda esta bulla aterrizó en México y varios periodistas se han pronunciado sobre esta situación. Unos hablan que en Colombia hay “xenofobia” contra el mexicano, otros van más allá y afirman que hay “persecución”, por el hecho de que un DT de México de 36 años está triunfando en el fútbol colombiano. Juzguen ustedes.

Más exactamente, el periodista Gustavo Mendoza, con casi 400 mil seguidores en la red social X, se refirió al tema en el programa La Última Palabra, de Fox Sports México. El comunicador aseguró que hay “persecución” contra Efraín Juárez y lo defendió a raja tabla.

"HAY UNA PERSECUCIÓN CONTRA EFRAÍN PORQUE NO LES GUSTA QUE ESTÉ TRIUNFANDO" dice que este es el sentir de Efraín Juárez y que podrían estar intentando desestabilizarlo.

“Queda claro que hay una persecución contra Efraín Juárez. ¿Por qué? Porque no les gusta que esté triunfando un entrenador joven mexicano. Todos los que no son aficionados del club, ahora quieren buscar cualquier situación para desestabilizar al equipo. No han podido hacerlo en la cancha y le están buscando temas afuera”, aseguró Gustavo Mendoza en La Última Palabra.