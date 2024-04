El equipo colombiano Alianza FC, que no lleva ni seis meses de creado, venció a Cruzeiro en Brasil por la Copa Sudamericana.

Alianza FC sacó un 3-3 que sabe a victoria, en partido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Los dirigidos por Hubert Bodhert no se asustaron ante la grandeza que tenían en frente y lograron la hazaña en una de las canchas más difíciles de Brasil. Fue todo un dolor de cabeza para Cruzeiro, el gran favorito en las casas de apuestas.

Totalmente histórico. El equipo colombiano Alianza FC, que no lleva ni seis meses de creado, que nadie conocía en Brasil y que juega en Valledupar, fue a Belo Horizonte y contra todo pronóstico, cuando todos pensaban que la goleada sería escandalosa, trabajó para que las cosas fueran diferentes a lo que muchos daban por sentado. De esta manera, el club vallenato entra en la historia y a un selecto club de equipos colombianos.

