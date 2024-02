Sigue la enorme novela alrededor de la participación de Alianza F.C en la Copa Sudamericana 2024. Luego de abandonar su hinchada en Barrancabermeja y desaparecer el nombre de Alianza Petrolera, la ficha de este equipo se mudó a la ciudad de Valledupar para establecer sus operaciones en esta región. Sin embargo, esta decisión ha generado todo un lío a nivel local e internacional. Aún no saben en cuál estadio van a disputar su partido contra América de Cali.

En primera instancia, la Conmebol le notificó a Alianza F.C que el partido de Sudamericana contra América no lo podían jugar en el estadio de Valledupar. El ente no aprobó el escenario, ya que no está en condiciones para recibir un juego de talla internacional. Intentaron con Barranquilla, pero no les prestaron el recinto. Ahora, tuvieron un nuevo revés con el ‘Plan C’ que tenían para este juego.

Conmebol rechazó el estadio El Campín para el juego de Alianza en Sudamericana

Sin la posibilidad de jugar en Valledupar y Barranquilla, la dirigencia de Alianza propuso el estadio El Campín como alternativa para jugar contra América en la Sudamericana. El Distrito de Bogotá iba a habilitar el escenario para el elenco vallenato, pero volvió a recibir una segunda negativa por parte de la Conmebol.

La organización avisó de una vez que no concedían la autorización a Alianza F.C para jugar en Bogotá. El cambio de sede para el juego en la capital colombiana va contra el reglamento de la Copa Sudamericana. Por diferencia de altitudes entre su sede principal en Valledupar y la capital, no es posible que se conceda el permiso de cambio.

Alianza F.C ya tiene un ‘Plan D’ para la Sudamericana

El rechazo de Conmebol para jugar en Bogotá fue un duro revés para Alianza F.C. A todas luces, era una gran opción para jugar este partido y recibir una gran taquilla por el juego contra América de Cali. La capital es una de las ciudades que tiene más hinchas del cuadro Escarlata en el país. La venta de la boletería estaba asegurada, pero todo se vino al piso con la comunicación que recibieron en las últimas horas.

Ahora, el equipo de Valledupar activó su siguiente plan para encontrar estadio para la Copa Sudamericana. Según los primeros reportes, el equipo ahora intentará conseguir el permiso de jugar en Armenia (estadio del Quindío) o Risaralda (estadio del Pereira).