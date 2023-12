El mercado de fichajes del fútbol colombiano se sigue moviendo, a pesar de que la Liga Colombiana II-2023 no se ha terminado, esto debido a que varios equipos quieren tener organizadas sus plantillas y madrugarle al 2024, especialmente los clubes que no tuvieron un buen desempeño en el presente año y terminaron eliminados de manera temprana.

Uno de los jugadores que quedó libre y tiene la posibilidad de negociar con cualquier equipo es el mediocampista Andrés ‘El Rifle’ Andrade, futbolista que terminó su contrato con Alianza Lima de Perú, noticia que hizo oficial el club en las últimas horas, decisión que sorprendió a algunos, debido a que un colombiano, Alejandro Restrepo, es el nuevo entrenador del conjunto ‘Inca’.

Pues Andrade tuvo buenos momentos con Alianza, pero una grave lesión lo marginó por un buen tiempo, además, algunos temas extradeportivos, más un nivel no tan positivo, generaron que los hinchas no estuvieran a gusto con el jugador, por lo que la directiva determinó no contar más con él para el 2024.

Uno de los equipos que busca armar una buena plantilla es Independiente Santa Fe, conjunto que estaría interesado en contratar al ‘Rifle’, así lo informaron en el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, en lo que sería una contratación importante para los bogotanos, pero también para el jugador que podría tener una nueva oportunidad en el fútbol colombiano y en uno de los clubes grandes.

El rendimiento de Andrés Andrade en Perú

El mediocampista no tuvo un buen paso por Alianza Lima, especialmente se vio afectado por la larga lesión que tuvo en el mes de julio, es por esto que los números no fueron positivos, debido a que solamente disputó 16 partidos con el cuadro peruano entre la competencia local y la Copa Libertadores, 12 de ellos siendo inicialista, en donde anotó dos goles.

Los equipos en los que ha jugado Andrés Andrade en Colombia

El volante ha hecho gran parte de su carrera deportiva en México, en donde brilló en clubes como América, Jaguares de Chiapas, León y Atlas, entre los años 2013 y 2019, pero en el fútbol colombiano también tuvo destacadas actuaciones en el inicio de su carrera, como en América de Cali, club en el que debutó, Atlético Huila y Deportes Tolima.

En el ‘Pijao’ estuvo durante los años 2012 y 2013, allí tuvo un muy buen desempeño que lo llevó al fútbol internacional. Su regreso a Colombia se dio en el 2020 para vestir la camiseta de Atlético Nacional, en donde también brilló, especialmente en los dos primeros dos años, ya en el 2023 el club decidió no contar más con él y se fue para Perú.

Encuesta ¿Te gustaría tener al \'Rifle\' Andrade como refuerzo de tu equipo? ¿Te gustaría tener al \'Rifle\' Andrade como refuerzo de tu equipo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.