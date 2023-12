Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga Colombiana 2023-II tras vencer a Independiente Medellín en la definición por penales. En contra de todo pronóstico, el conjunto ‘tiburón’ jugó una final a la altura, se vio superado en varios pasajes de la serie, pero salió adelante, mostró jerarquía y pegó en momentos clave.

Como era de esperarse, tras coronarse campeón, el estadio se fue desocupando rápidamente, dejando a los pocos hinchas infiltrados del Junior, a los jugadores, cuerpo técnico y todos los miembros de logística. La celebración fue rápida para los visitantes, pues horas después viajaron a su ciudad.

Junior llegó a Barranquilla como campeón

Junior viajó en horas de la madrugada a Barranquilla y lo hizo en vuelo chárter. En sus redes sociales compartieron fotos de cómo lo vivieron en el estadio, camino al aeropuerto y en el avión. Además, compartieron el momento en que se bajaron ya en suelo barranquillero, donde el personal del aeropuerto los recibió con mucho cariño y aprovecharon para tomarse algunas fotografías que seguro quedarán guardadas en lo más profundo del corazón.

En redes sociales también se compartieron varios videos de cómo lo vivieron los hinchas ‘tiburones’. La Arenosa se vistió de ‘rojiblanco’ y hubo fiesta total tras el último cobro. Los aficionados no pararon de celebrar y estuvieron hasta altas horas de la madrugada festejando lo que fue la tan anhelada décima estrella.

Carlos Bacca protagonista de la décima estrella de Junior

Con este décimo título de liga, Carlos Bacca también se corona como el máximo anotador de la Liga Colombiana II-2023 con 18 anotaciones, dejando claro que está más vigente que nunca y que es un líder en el club barranquillero, además de ratificar que es un ejemplo en el fútbol colombiano. Marco Pérez, de Águilas Doradas, quedó en la segunda posición con 15 anotaciones.

Tras obtener la décima estrella en una final muy apretada contra Independiente Medellín, sus lágrimas le dan la vuelta al mundo. Carlos Bacca lanzó un llanto que quebranta a más de uno. En la pantalla de Win Sports, recordó a su mamá y el deseo que ella tenía de que fuera campeón con el Junior en su regreso tras su paso por Europa. El fútbol lo recompensa en lo que es un lindo homenaje para ella. Es inevitable no llorar.

“Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, dijo Carlos Bacca en vivo en Win Sports.