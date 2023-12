Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga Colombiana 2023-II tras superar en la serie al Independiente Medellín. El conjunto ‘tiburón’ consiguió el gol que forzó los penales en el último minuto y así consiguió su décima estrella. Santiago Mele, fue uno de los más destacados en todo el semestre para el equipo barranquillero, pero en la final fue el mejor jugador siendo protagonista en la tanda de penales.

Santiago Mele, la gran figura del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana 2023-II

Santiago Mele fue de menos a más y se convirtió en figura en estos 180’ minutos. En la ida salvó de todo en los 90’ y en la vuelta apareció en la tanda de penales para llenar de confianza a sus compañeros y atajar un penal decisivo para la coronación. El uruguayo atajó el primer cobro de Medellín.

El portero de la Selección de Uruguay le adivinó el cobro a Daniel Torres, quien cobró a la mitad del arco, Mele se lanzó al palo derecho y con los pies alcanzó a tocar el balón para desviar el remate. De ahí en adelante, todos los lanzamientos del punto penal fueron adentro para el Junior de Barranquilla.

Si bien, en este partido no tuvo tanta participación, logró sacar un par de balones. En los goles del local no tuvo responsabilidad y pudo al final levantar a sus compañeros que anímicamente no estaban bien tras recibir dos goles.

Polémica jugada de gol anulada a Independiente Medellín en la final

Daniel Torres fue el mejor jugador de la cancha durante los 45’ minutos. Corrió, luchó y estuvo en todos los sectores del campo. Cuanto tuvo que defender, fue el primero en aparecer en el medio campo para cortar y recuperar, asimismo cuando tuvo que atacar, en varias ocasiones acompañó a sus compañeros y generó opciones de peligro, puso pases clave y remates decisivos sobre el borde del área.

Sobre los 36’ minutos, Daniel Torres aprovechó un error en la defensa del Junior de Barranquilla. Pacheco hizo un cambio de orientación para su compañero, Olivera, pero a él le costó el control y el volante del DIM aprovechó, guerreó y recuperó el balón, se acercó al área y remató con pierna derecha a un rincón imposible para el portero.

Tras la celebración, el VAR llamó al juez central por una posible mano y efectivamente, después de ver varias repeticiones, se ve cómo el esférico en el momento de la recuperación pega en el brazo de Daniel. La regla dice que toda mano que toque en el jugador que haga el gol, debe ser sancionada y cabe a la interpretación del árbitro.