Una apasionante definición se vivió en el grupo A en los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, en donde Junior de Barranquilla no aprovechó la posibilidad que tenía de clasificarse a la final en Bogotá, y terminó perdiendo ante Millonarios, mientras que Atlético Bucaramanga aprovechó la ayuda del ‘azul’ venciendo al Deportivo Pereira por 3-1 y se clasificó para la final.

El cuadro ‘Leopardo’ era el que menos posibilidades de lograr el primer puesto del grupo, debido a que no dependía de sí mismo, ya que no solamente debía ganar su juego, sino que esperar que Junior no ganará en El Campín, por lo que sería el ‘punto invisible’ el que le daría la clasificación a la final del campeonato colombiano.

Fabián Sambueza brilló con Atlético Bucaramanga

El equipo santandereano se puso en ventaja rápidamente en el marcador al minuto 11, después de una bonita anotación de su gran figura en el partido, el argentino Fabián Sambueza, quien con mucha calidad venció al golero Salvador Ichazo para el 1-0 que desataba la locura en los miles de asistentes al estadio Alfonso López.

En el segundo tiempo, Pereira salió con el deseo de lograr el empate, igualdad que lograría Andrés Ibarguen al 57′, después de una gran recepción en la pelota y definición de volea, anotación que lo estaba metiendo a la final de manera parcial, debido a que Junior estaba perdiendo en Bogotá con Millonarios.

Rafael Dudamel director técnico del Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Jaime Moreno.

Pero en los últimos minutos del juego, Bucaramanga sacaría la garra del leopardo, cuando al 72′, Jhon Córdoba definió por encima del arquero Aldair Quintana y mandó la pelota al fondo de la red para la felicidad de los hinchas, los cuales en medio de las lágrimas festejaban la anotación que les daba la clasificación.

Atlético Bucaramanga por primera vez en una final

Al minuto 84, Daniel Mosquera aprovechó un gran pase de Sambueza y anotó el 3-1 definitivo, resultado que lo clasificó con 8 puntos, mismos números que Millonarios, Pereira y Junior, pero pasando a la final por haber terminado de líder en la fase del ‘todos contra todos’, victoria que lo mete por primera vez en la historia a la definición por el título, desde que se juega el formato actual.