Grandes noticias para Atlético Nacional y América de Cali pensando no solo en el remate de temporada en 2023, sino en los objetivos para 2024. Es confirmado que verdes y rojos participarán en torneo oficial de la Conmebol el próximo año.

Todo esto ha sido posible gracias a la regularidad durante el año 2023, donde América de Cali y Atlético Nacional han podido recolectar gran cantidad de puntos y ser de los equipos con mejor promedio en cuanto a puntaje se refiere, lo que les permitirá estar en Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Todo pasa por la reclasificación, la tabla que suma todos los puntos durante la temporada anual, y en este caso, esta clasificación muestra a Millonarios, Atlético Nacional y América en lo más alto.

La tabla de la reclasificación beneficia a América y Nacional

Vale resaltar algunos detalles de la reclasificación, y es que Millonarios no cuenta en esta tabla por su condición de actual campeón de la Liga, y Águilas Doradas ratifica que es el club revelación, pues suma los mismos puntos que América de Cali.

Es de recordar que el primero en la reclasificación, que no sea campeón de Liga, va a la fase previa de la Copa Libertadores y los cuatro restantes, clasificarán a la Copa Sudamericana. América y Nacional, al menos, ya no se bajan de la Sudamericana si no son campeones de Copa Colombia o Liga.

América y Nacional, con torneo internacional para 2024

En estos momentos el líder de la reclasificación es Atlético Nacional que suma 76 puntos y tiene, por ahora, el cupo a la Copa Libertadores (fase previa), y está prácticamente clasificado a cuadrangulares semifinales.

Millonarios es segundo, pero no cuenta por ser campeón y clasifica a fase de grupos de Libertadores 2023, es decir que el verdadero escolta de Nacional en la tabla es América de Cali que tiene 71 unidades y le gana la posición a Águilas Doradas por diferencia de gol. Estos clubes van a Sudamericana, por ahora.

Tabla de reclasificación 2023 / Primera División