Son varios los jugadores que lograron levantar un título con Atlético Nacional, pero son muy pocos los que tuvieron el placer de quedar campeón con el club de la Copa Libertadores, ya que solamente las plantillas de 1989 y 2016, lograron quedar en las dos páginas más importantes de la historia de la institución antioqueña.

Son varios los futbolistas que levantaron la Libertadores del 2016 que aún se encuentran activos, jugando en diferentes clubes del fútbol colombiano y otros en el exterior, pero algunos están retirados, varios de ellos se ganaron en su momento el cariño de los hinchas, los cuales han pedido en varias ocasiones por su regreso.

El campeón con Atlético Nacional que desea jugar en Millonarios

Uno de los futbolistas que supo levantar el título con Atlético Nacional, fue el atacante Cristian Dájome, jugador que en la actualidad juega en la MLS de los Estados Unidos, en el DC United, club en el que viene realizando un buen desempeño y en el que está cómodo, por lo que de momento no pretende regresar al futbol colombiano.

A pesar de que Cristian es de los pocos futbolistas que pueden decir que quedó campeón de la Copa Libertadores con Nacional, el deseo del jugador no es regresar al ‘verde’, sino que a uno de sus grandes rivales, como lo es Millonarios, así lo indicó en una entrevista que dio para el ‘Gol Caracol’, palabras que sorprendieron a muchos,

Cristian Dájome jugador de Atlético Nacional celebra su gol contra el Huila. Foto:VizzorImage / León Monsalve.

“Mi pensamiento está en continuar en el DC United, pero, si se da la oportunidad por ahí, sí me gustaría poder jugar en Millonarios”, confesó Dájome, quien tiene 30 años y lleva cuatro años jugando en los Estados Unidos, tres de ellos en el Vancouver y uno en su actual club, el DC. United.

¿Por qué Cristian Dájome quiere jugar en Millonarios?

“Yo me crie ahí en Bogotá. Cuando vivía ahí, luego de que mi madre vino desde Tumaco y nos instalamos en la capital, tuve la oportunidad de conocer la cultura bogotana y Millonarios era uno de los equipos que más me gustaba, entonces es uno de esos clubes en los que jugaría, si se me diera la oportunidad de volver a Colombia”, contó el atacante que surgió de las divisiones menores del Bogotá FC.