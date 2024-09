El mensaje de Radamel Falcao que hizo reaccionar a James Rodríguez y a Luis Díaz

Lo que parecía ser un día más en la oficina porque se trataba del máximo goleador en la historia de la Selección Colombia con 36 goles, terminó por convertirse en una hazaña épica que hizo reaccionar a James Rodríguez y a Luis Díaz. Radamel Falcao García, el protagonista de esta historia.

‘El Tigre’ tomó una decisión que para algunos puso en peligro el estatus de ídolo en la historia del fútbol en Colombia. Sin embargo, quería cumplir el sueño de jugar en Millonarios, y no dudó en firmar por seis meses para debutar en la Liga Colombiana. Ya había jugado en la segunda división del FPC con Lanceros, de Boyacá.

“¿Lo de Falcao a Millos? Bien, sí. Que empiece ya a meter goles, Falcao es un ídolo. A cada estadio que vaya tienen que respetarlo mucho, hay que tener paciencia”, dijo James Rodríguez en un streaming con el creador de contenido ‘Pelicanger’. El ’10’ de la Selección Colombia dio en la tecla correcta porque se tuvo que esperar más de lo pensado para que llegara el primer gol de ‘El Tigre’ con Millonarios.

Pasaron los primeros tres partidos de Radamel Falcao en Millonarios y tras 195 minutos el grito de gol no llegó. La familia del delantero sufrió un accidente doméstico por una fuga de gas y no pudo estar en el partido contra Alianza FC porque su esposa e hijos fueron hospitalizados. Regresó para el encuentro vs. Deportes Tolima, pero salió al término del primer tiempo porque sufrió una fractura en el segundo metacarpiano de la mano derecha.

La celebración del primer gol de Falcao con Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

El reloj de juego marcó el minuto 10 del segundo tiempo en el partido contra Patriotas por la fecha 8 de la Liga Colombiana II-2024 cuando una pelota le quedó a Falcao García cerca al área chica y con un potente remate no solo marcó el primer gol con la camiseta de Millonarios, también tuvo argumentos más que suficientes para hacer reaccionar a Luis Díaz y a James Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

ver también Néstor Lorenzo reveló qué hizo James Rodríguez cuando Falcao anotó el primer gol con Millonarios

El mensaje de Falcao que hizo reaccionar a James Rodríguez y a Luis Díaz

“Gracias Dios, gracias a mis compañeros de equipo por el esfuerzo, gracias al cuerpo técnico y directivos por creer, gracias a la hinchada por siempre acompañarnos y gracias a Villavicencio por acogernos. Me voy feliz por los 3 puntos y por volver a marcar, esta vez con una dedicatoria especial. ¡Vamos todos juntos, vamos Millonarios!”, publicó Radamel Falcao en Instagram. Mientras que James reaccionó con un ‘Me Gusta’, ‘Lucho’ Díaz comentó esta publicación con la palabra “Tigre” y un emoji de un corazón.

Mensaje de Falcao con reacción de James. (Foto: Instagram / @falcao)

El deseo del entrenador de la Selección Colombia con Radamel Falcao

Luego de revelar que James Rodríguez y los jugadores de la Selección Colombia que estaban concentrados el domingo primero de septiembre gritaron el primer gol de Falcao con Millonarios mientras estaban cenando, el entrenador Néstor Lorenzo dejó en claro el deseo de volver a ver al delantero en la Tricolor. “¡Ojalá que vuelva! ‘El Tigre’ es un crac como persona y jugador, y queremos lo mejor para él”, le dijo el DT a ‘Gol Caracol’.

Publicidad

Publicidad