Atlético Bucaramanga se quedó sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024, después de su empate ante el Boyacá Chicó , en lo que fue un compromiso con varias jugadas controversiales y por las que en el cuadro ‘Leopardo’ se quejaron por el arbitraje y aseguraron ser perjudicados.

Publicidad

Publicidad

Uno de los que más fuerte alzó su voz de molestia por lo ocurrido fue el entrenador Rafael Dudamel, quien en la rueda de prensa posterior al partido, se despachó con todo contra el arbitraje, asegurando que fue una actuación vergonzosa y la razón por la que quedaron eliminados, por lo que pidió que tanto el central como el VAR nunca más dirijan en el fútbol colombiano.

“Es el día de mayor frustración en mi carrera, siento una vergüenza ajena por lo que se ha vivido en Tunja, el daño que se le está haciendo el arbitraje al fútbol colombiano es tremenda. Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia el fútbol colombiano a partir de hoy: Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente de VAR, Keiner Jiménez. No se puede olvidar nunca después de lo que hemos vivido hoy y no se van a poder olvidar nunca porque lo que han hecho ha sido vergonzoso, han atentado contra nuestra carrera, nuestra familia, han atentado contra la inversión de los dueños de equipos, han atentado contra la moral, la dignidad, los valores de todo lo que es el fútbol colombiano”, dijo Dudamel.

Carlos Antonio Vélez le respondió a Rafael Dudamel

Ante la queja del entrenador venezolano, el periodista Carlos Antonio Vélez, que desde hace un buen tiempo ha tenido fuertes desencuentros con Rafael Dudamel, se refirió a la queja del técnico del Bucaramanga, dándole inicialmente la razón en su molestia por el gol anulado en el último minuto que evitó el triunfo del ‘Leopardo’.

Publicidad

Publicidad

Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga en la Copa BetPlay DIMAYOR 2024. Foto: VizzorImage / Edward Leguizamon.

Posteriormente, Carlos Antonio criticó a Dudamel , a quien, como suele hacerlo, sin mencionarlo, lo invitó a que no se victimice, ya que la eliminación del Bucaramanga no se da por lo ocurrido en el partido contra el Chicó , sino que por la mala campaña del equipo santandereano a lo largo del semestre, en donde perdió varios partidos.

Publicidad

Publicidad

Las palabras de Carlos Antonio Vélez sobre Bucaramanga

ver también Rafael Dudamel acusó a los árbitros de eliminar al Atlético Bucaramanga

“Es cierto, cometió un error gravísimo de anularle un gol al Bucaramanga… pero de ahí a decir que es la razón por la cual el Bucaramanga quedó eliminado, es una mentira más allá de piadosa. El Bucaramanga tiene apneas el 43,1% de rendimiento, ha marcado apenas 15 goles en 17 partidos, tiene una gran cantidad de derrotas, sobre todo en casa… Entonces no se puede decir que por este partido lo eliminaron”, dijo inicialmente.

Y después agregó: “Venderse uno como víctima es muy sencillo y hay gente que le come cuento a eso. En segundo lugar, algunas veces te dan y otras te quitan, el penalti contra Sambueza ante el DIM no es penalti y nadie hace escándalo, ahora le quitan un gol legal y hay escándalo, mire hermano, cuando a uno le regalan y no dice nada, se tiene que quedar callado cuando le quitan”, sentenció Vélez.

Publicidad

Publicidad