El entrenador venezolano no se guardó nada y se despachó contra el arbitraje.

Atlético Bucaramanga quedó eliminado de la Liga Colombiana II-2024, después de empatar ante Boyacá Chicó por 1-1 en el estadio La Independencia de Tunja , resultado que no le permite llegar a los puntos necesarios para clasificar a los cuadrangulares, en lo que fue un partido lleno de jugadas controversiales y que terminaron desatando molestias.

Fueron dos la acciones más polémicas, como el penal cobrado a favor del Chicó al minuto 90+5 que terminó en el gol del empate de Juan David Pérez, tras una mano en el área, acción en la que en Bucaramanga reclamaron que había falta previa del atacante ‘ajedrezado’. La otra acción se dio al 90+7′, cuando el ‘Leopardo’ anotó el 1-2, pero el juez anuló el tanto por presunta falta contra el arquero.

La molestia de Rafael Dudamel

Después del final del encuentro, el entrenador de Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel, apuntó con todo contra el arbitraje, utilizando fuertes palabras contra el central y el VAR, acusándolos de haber eliminado al actual campeón, indicándoles que no tenían moral, ni vergüenza y asegurando que quedarán en la historia oscura del FPC.

“Es el día de mayor frustración en mi carrera, siento una vergüenza ajena por lo que se ha vivido en Tunja, el daño que se le está haciendo el arbitraje al fútbol colombiano es tremenda. Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia el fútbol colombiano a partir de hoy: Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente de VAR, Keiner Jiménez. No se puede olvidar nunca después de lo que hemos vivido hoy y no se van a poder olvidar nunca porque lo que han hecho ha sido vergonzoso, han atentado contra nuestra carrera, nuestra familia, han atentado contra la inversión de los dueños de equipos, han atentado contra la moral, la dignidad, los valores de todo lo que es el fútbol colombiano”, dijo Dudamel.

Rafael Dudamel, técnico de Atlético Bucaramanga, nte Boyacá Chicó en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Edward Leguizamom.

La tristeza de Rafael Dudamel por el FPC

“Nadie nos va a desviar el objetivo de nuestro camino. Hoy Wilmar Montaño y Keiner Jiménez han pasado a formar parte de la historia nefasta del olvido fútbol colombiano. Valoramos el esfuerzo de ustedes (periodistas) y cuéntenla con pena, pero hay que contarla, porque es el ejemplo que nuestra sociedad y nuestros hijos no deben seguir. Vergüenza les debe dar a estos tipos, llegar a su casa y mirar a la cara a sus hijos, si es que tienen, sin moral, sin vergüenza alguna. No sé cómo pueden llegar a su casa y mirar a sus seres queridos, que deben sentir pena por estos individuos“, expresó el DT.

Y después agregó: “Siento pena porque formo parte del fútbol colombiano y tengo conocimiento del esfuerzo de los clubes colombianos para poder sostener planteles, dignificar el FPC, que hoy se haya ido de las manos por esta vergonzosa dirección arbitral. Ha hecho desastres, han sido una vergüenza. Nos vamos con las manos vacías y la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares” .

