Dayro Moreno es uno de los goleadores históricos del fútbol colombiano, teniendo una gran actualidad con el Once Caldas, con el que no para de anotar en cada una de las jornadas, es por esto que muchos aseguran que el delantero no se aprovechó en la Selección Colombia.

El tolimense de 37 años, es uno de los goleadores de la actual Liga, es por esto que el sueño de regresar a la ‘tricolor’ está vigente, así lo ha expresado en algunas entrevistas, pero desde la prensa también lo piden, como lo hizo el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez.

Inicialmente, Vélez se refirió a la falta de gol del equipo: “Voy a resumir, lo que opino de estos dos partidos. Colombia no hace goles fácilmente y tampoco los recibe, 561 minutos sin hacer goles en jugadas en movimiento y tiene 451 sin recibir gol”, expresó en su programa ‘Palabras Mayores’ de la emisora Antena 2.

Y después agregó pidiendo a Dayro: “Para bien los equipos, pero los para mal, goleadores hay. Teníamos a Julián Quiñones y lo perdimos, traen a Córdoba y no lo ponen. A Casierra lo ponen cuando no merece, y cuando merece no está. Incluso aquí en Colombia en la Liga hay jugadores que hacen goles todos los días y todos los partidos, no importa que sea Dayro Moreno, o Pérez (Marco) o lo que sea, pero ellos deberían ser vistos”.

