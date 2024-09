¿Cuándo se reanuda el partido Atlético Nacional vs. Junior que fue suspendido?

Cuándo se jugará el partido Nacional vs. Junior que fue suspendido por actos de intolerancia de los hinchas.

Se espera que Dimayor pueda hacer oficial el nuevo horario lo más pronto posible, seguramente a puerta cerrada y que es poco el tiempo entre un partido y el otro. O, por otra parte, analizar, con reglamento en mano, si el juego puede darse por finalizado. Otra posibilidad que existiría es aplazar los correspondientes encuentros de la fecha 12 y que no se vea afectado el respectivo descanso y la logística de los viajes y la concentración.

Para estos casos, nos debemos remitir al veredicto del Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano. El código 59 dice que cuando un partido es suspendido por razones de “fuerza mayor”, debe reanudarse al siguiente día entre las 9:00 am y las 12:00 pm.

Las autoridades, pasados los minutos, tuvieron que suspender el juego por falta de garantías y ahora la pregunta es cuándo se jugará el partido. Este encuentro es válido por la fecha 10 de la Liga Colombiana II-2024 y los tiempos en la agenda parece que no dan para que pueda pasar mucho tiempo. Todavía faltan 26 minutos por disputarse.

Parece que cada vez más, hay afán por volver la fiesta del fútbol en una pelea, misma que traspasó las redes sociales y nuevamente es real en los escenarios del país. Se habla de heridos, atención médica y peleas no solo en el estadio, sino a los alrededores del escenario deportivo de Medellín.

Noche triste en el fútbol colombiano luego de la intolerancia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Avanzaba el minuto 54 del partido entre Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla cuando tuvo que ser suspendido por desmanes y agresiones entre hinchas.

